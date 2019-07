Hangverbod na hinderlijk gedrag rond gemeentehuis Ommen: ‘jeugd bij ambtenaren voor de ramen’

De jongeren die overdag maar ook 's avonds bij het gemeentehuis rondhangen hebben hun krediet bij de gemeente Ommen en bij wijkagent Jan Voortman verspeeld. De tekst op meerdere A4-tjes laten aan duidelijk niets te wensen over: ‘overtreding wordt bestraft met een geldboete van de eerste categorie'. Volgens Voortman is het nodig, na maanden van overlast. ,,We zien een toename van de troep die er wordt achtergelaten, constateren hinderlijk gedrag en zien dat er vernielingen zijn gepleegd. Zo’n veertig raamdorpels zijn kapot geslagen. Een flinke schadepost.”

Hinderlijk gedrag

Het gemeentehuis van Ommen ligt tussen het Vechtdal College en de Albert Heijn in. Leerlingen doen zo tussen de lessen door of na schooltijd boodschappen, om die dan bij het gemeentehuis op te eten. Het zorgt voor hinderlijk gedrag, vinden ambtenaren, die als ze aan het werk zijn maar zo een jongere voor het kantoorraam kunnen treffen. ,,Het stoort, en dat willen we gewoon niet meer”, zegt Voortman. ,,Soms worden jongeren door de bode van de gemeente op hun gedrag aangesproken, waarna ze schoorvoetend vertrekken en best een grote mond hebben. Dat tolereren we niet meer.”

De burgemeester is op de hoogte gesteld van het hangverbod, en ook van het incident dat dinsdag voor de politie de doorslag gaf. Opnieuw hield jeugd zich hinderlijk op rond het gemeentehuis en dit keer werd er met kleine stenen gegooid. Eentje daarvan belandde op een auto van een ambtenaar, die de politie belde en melding maakte van ingegooide ruit. Dat klopte weliswaar niet en schade was er evenmin, toch nam de politie verschillende jongeren voor verhoor mee naar het bureau. ,,Je hoort dan altijd dat anderen het gedaan hebben. Dat is prima, maar dan pakken we nu voor iedereen maar door. We hebben ze zo vaak gewaarschuwd om deze plek niet te verpesten, anders wordt het een verboden plek. Op grond van de APV hebben we dat nu zo gedaan.”

Chillen