Hans van De Herberg wil grote overkapping voor terras, maar Ommen is (nog) niet overtuigd

De wind wappert door de haren van Hans van Lingen, als hij de stoeltjes en tafeltjes voor zijn café De Herberg in Ommen in formatie plaatst. Het is in tegenstelling tot de zomermaanden rustig in Ommen en zijn terras zal deze herfstige vrijdagmiddag vermoedelijk niet veel gasten trekken. ,,Dat was natuurlijk wel anders geweest met een overkapping. Die mogen we plaatsen van de gemeente, maar dan alleen tot april volgend jaar. Maar dat is dan nogal een flinke investering.”