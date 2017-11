Hans Vroomen (55) benoemd tot nieuwe burgemeester van Ommen

Hans Vroomen is lid van het gerechtsbestuur van de Rechtbank Overijssel. Daarvoor was hij namens het CDA-raadslid, wethouder en locoburgemeester in Bodegraven-Reeuwijk en Bodegraven. Vóór zijn politieke loopbaan was hij onder meer senior adviseur en manager bij enkele advies- en consultantsbureaus. Ook heeft hij in beleids- en managementfuncties gewerkt bij de ministeries van Justitie en Financiën.