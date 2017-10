Hans Vroomen (55) wordt nieuwe burgemeester van Ommen

Op dit moment is Hans Vroomen lid van het gerechtsbestuur van de Rechtbank Overijssel. Daarvoor was hij namens het CDA raadslid, wethouder en locoburgemeester in Bodegraven-Reeuwijk en Bodegraven. Vóór zijn politieke loopbaan was hij onder meer senior adviseur en manager bij enkele advies- en consultantsbureaus. Ook heeft hij in beleids- en managementfuncties gewerkt bij de ministeries van Justitie en Financiën.

Goede indruk

Volgens Annelies Bakelaar, voorzitter van de vertrouwenscommissie die afgelopen periode gesprekken voerde met de kandidaten, maakte Hans Vroomen in de gesprekken een bijzonder goede indruk: ,,Hij is transparant en inhoudelijk sterk, heeft een boeiende visie op de gemeentelijke overheid en goed inzicht in de burgemeestersfunctie.''

Vroomen heeft zich volgens Bakelaar 'uitstekend verdiept' in de problematiek van de gemeente Ommen. ,,Hij wil zich sterk maken voor behoud van zelfstandigheid van de gemeente Ommen. Ook wil hij zich inzetten voor een goede, kwalitatieve doorontwikkeling van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. De gemeenteraad vindt hem een topper die goed past bij Ommen."

Verhuizen

Vroomen is geboren in Eindhoven. Hij is gehuwd en vader van twee zonen. Hij woont momenteel in Bodegraven. Vroomen heeft aangegeven zo snel mogelijk na zijn benoeming als burgemeester naar Ommen te willen verhuizen. Zijn gezin zal zich in verband met de gezinssituatie wat later in Ommen vestigen.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister legt de benoeming van de burgemeester voor aan de Koning. Daarna volgt de kroonbenoeming. De gemeenteraad heeft de voorkeur uitgesproken dat de heer Vroomen wordt benoemd per 18 december 2017.

Vacature