Hans Vroomen wil ‘aanpakken’ in Ommen

Vroomen is sinds twee jaar lid van het gerechtsbestuur van de Rechtbank Overijssel en was eerder raadslid, wethouder en locoburgemeester in Bodegraven-Reeuwijk. Als er geen onverwachte zaken gebeuren, wordt Vroomen op 18 december geïnstalleerd als burgemeester.

Waarom Ommen?

,,Ommen is een gemeenschap waar ik de mentaliteit van aanpakken herken, van de schouders eronder. In het centrum zie je dat ook duidelijk. Het is een ondernemende gemeente met veel activiteit. Er is nieuwbouw en er gebeurt van alles. Wat ik mooi vind is dat Ommen gezegd heeft: ‘We willen onze eigenheid bewaren, we willen zelfstandig blijven’.”

Wat voor soort burgemeester wilt u worden?

,,Ik vind het belangrijk dat een burgemeester heel erg in de gemeenschap staat. Dan kun je er ook voor de mensen zijn. Ik ben eerder wethouder en loco-burgemeester geweest, zodat ik goed zicht heb op de taken van een burgemeester. Ik wil de menselijke maat in de gaten houden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je oog houdt voor mensen die niet hun weg weten te vinden op internet.”

Waarom wilde u burgemeester worden?

,,Vorig jaar ging ik nadenken over wat ik de rest van mijn werkzame leven zou willen doen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het burgemeesterschap daar een hele mooie invulling van zou kunnen zijn. Dat speelde in het voorjaar en leidde er toe dat ik aan het begin van de zomer gesolliciteerd heb.”

Blijft u zes jaar?

,,Jazeker blijf ik zes jaar. Ik vind dat de inwoners van Ommen recht hebben op een herkenbare en aanwezige burgemeester waar ze met hun zorgen en hun vreugde terechtkunnen. Iemand die er ook echt ís, die in die gemeenschap staat. Dat ga ik doen. In ieder geval voor de komende zes jaar. Tegen die tijd zien we met zijn allen wel weer verder.”

Waarom past u bij Ommen? U bent immers opgegroeid in Eindhoven, een grote en vooruitstrevende stad.

,,Zeker, dat zegt u terecht. Maar ik houdt erg van gemeenschappen waar mensen elkaar kennen en ook samen willen aanpakken. Dat spreekt mij ook aan in de kleinschalige gemeenschappen waar ik zelf in gewerkt heb. Zoals in Bodegraven en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en nu ook in Ommen weer. Dus dat ligt mij zeer aan het hart.”

Hoe ver is het rijden van Bodegraven naar Ommen?