Haperende sluis Junne na noodzakelijke aanpassing eindelijk storingsvrij: morgen weer open

Inspectie gehavende stuw Junne met half jaar vertraagd: en dit is waarom

17 juli De inspectie van de bouwkundige toestand van de dik honderd jaar oude stuw in de Vecht bij Junne is met zeker een half jaar uitgesteld. In augustus wilde waterschap Vechtstromen beginnen met het plaatsen van een constructie waarmee de stuw tijdelijk ‘drooggelegd’ kan worden. Maar door bezwaren van omwonenden moet de aanleg van deze zogeheten ‘droogzetvoorziening’ worden uitgesteld tot na het hoogwaterseizoen.