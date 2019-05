Hardenberg en Ommen krijgen een mantelzorgnetwerk: ‘We zijn een soort podium’

Vorig jaar werden er vier bijeenkomsten gehouden om in kaart te brengen wat de mantelzorgers eigenlijk nodig hebben. Die uitkomsten waren duidelijk: ze willen meer ondersteuning. Het plan voor een centraal netwerk te maken was toen snel gemaakt. ,,Het is best snel gegaan’’, vertelt Tuin, die de coördinatie van het Hardenbergse netwerk voor haar rekening neemt. ,,Als eerst gaat de website online, zodat iedereen het weet te vinden.’’ Zowel mantelzorgers, vrijwilligers en instanties kunnen terecht bij het nieuwe netwerk. ,,De basisorganisaties zoals de Stuw en Carinova zijn nu aangesloten, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat er meer organisaties aansluiten. Als een soort commitment voor mantelzorgers, dat zij weten dat ze ook bij hen terecht kunnen.’’ Het mantelzorgnetwerk in Hardenberg gaat morgenmiddag van start, Ommen volgt een dagje later. ,,We zijn samen opgetrokken, daarom is het ook best snel gegaan’’, vertelt Tuin.

Vrijwilligers

De belangrijkste aspecten van mantelzorgers komen allemaal terecht in die ene website. ,,Wat is het precies, jonge mantelzorgers, vrijwilligers zoeken...’’ somt de coördinator op. ,,Je kunt alles vinden in het centrale punt.’’ Het stukje vrijwilligers kan volgens Tuin nog verder ontwikkeld worden. ,,Er is veel vraag naar een zorgvrijwilliger, dat is soms best lastig. Je laat mensen echt in je privéleven toe, het is iets totaal anders dan koffie schenken in een buurthuis.’’ Het netwerk geeft de vrijwilligers alleen een podium, het bemiddelen laten ze aan anderen over. Ook voor lotgenotencontact kunnen mantelzorgers terecht bij het nieuwe netwerk. ,,Er is hier bijvoorbeeld een parkinson café, daar kunnen we mensen naar doorverwijzen. Er zijn zoveel organisaties actief, maar het is allemaal een beetje versnipperd. Daar willen we verandering in brengen.’’ De eerste stappen zijn nu gezet, vertelt Tuin trots. ,,Maar nu moeten we nog de leemtes ontdekken. Er komen nog netwerkbijeenkomsten die wij gaan organiseren rondom een thema. We zijn nog lang niet klaar.’’