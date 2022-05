Harleyrijder aangereden door auto in Ommen: files door blokkade van Stationsweg

video Sandra is na 25 jaar nog steeds verliefd op haar judoclub in Hardenberg: ‘Dit is echt mijn kindje’

Het is op de kop af 25 jaar geleden dat Sandra Weller (50) in Hardenberg startte met judovereniging Haragei. Sindsdien groeide de club van 10 naar 140 leden. ,,Dit is echt mijn kindje”, zegt de Ommense. ,,Het is een fantastische vereniging. Ik ga hier nooit meer weg.”

