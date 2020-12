Hartenkreet van Rika uit Dalmsholte: ‘Deze paarden mogen niet naar de slacht’

Moeizaam loopt Lassche door de nauwe gangen van de stal aan de Beukenlaan in Dalmsholte. Paarden reageren direct op haar stem, de een slaat met zijn hoef tegen het hekwerk van de box, de ander hinnikt onrustig. 44 paarden staan er totaal in het rusthuis. Allemaal afgedankte oudjes die jaar in jaar uit dienst hebben gedaan in maneges in het hele land. De een heeft de ogen ontstoken en is bijna stekeblind, de ander heeft een ruige vacht waaraan de ouderdom goed is af te zien.