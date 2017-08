Heel Ommen bakt levert nieuw gebakje op voor het Vechtdal

Deze wedstrijd maakte woensdag voor het eerst onderdeel uit van de jaarlijkse Boerendag op de Ommer Bissingh.

Niet alleen krijgt thuisbakster Mol alle eer, en een speciale deegroller. Haar creatie wordt straks door de twee banketbakkers in Ommen in productie genomen.

,,Mark van der Most en Berjan ten Brinke, de banketbakkers, hebben mij gevraagd om binnenkort een middag te komen om het recept voor het gebak door te nemen", vertelt Elfriede Mol. ,,Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik vind het gewoon leuk om te bakken. Dat doe ik heel veel, zeker wel eens per maand. Maar als mijn gebak straks in de bakkerij en bij restaurants te koop is en als ik mensen dat zie bestellen. Dat is wel heel bijzonder."

De jury heeft dus niet alleen gelet op smaak, presentatie en of er wel voldoende producten uit het Vechtdal in verwerkt zaten, ook werd keken of de taart goed te produceren is in grote aantallen in de banketbakkerijen.

Bakker Berjan ten Brinke: ,,Het was een idee van de LTO, van de boeren om dit op te zetten en wij als bakkers zijn erbij betrokken om te jureren. Bijzonder is dat er gebruik gemaakt moet worden van Vechtdal-producten, spullen uit de streek zeg maar. De winnende taart gaan wij vermarkten bij ons in de bakkerij, en in de horeca. Die wordt een heel jaar verkocht. Volgend jaar doen we het weer en gaan we de taart die dan wint een jaar lang in productie nemen."