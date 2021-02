Heemschut hekelt plan nieuwe brug Junne: ‘Aanzien van de stuw wordt verpest’

Junne voelt zich in de steek gelaten bij maken verkeers­plan­nen Ommen

20 januari Een aantal bewoners in Junne voelt zich in de steek gelaten in de plannenmakerij voor een betere verkeersdoorstroming in Ommen. Junne mag dan 7 kilometer buiten de stad liggen, het nieuwe verkeersplan waar de raad binnenkort een klap op geeft zal ook gevolgen hebben voor dit dorp, zegt de werkgroep Bewoners Junne.