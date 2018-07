Hekken moeten hondenlosloopveldjes in Ommen veilig maken

De werkgroep Hondenbeleid in de stad Ommen wil dat er afrasteringen komen bij enkele nieuw aan te leggen hondenlosloopvelden. De nieuwe velden liggen dichtbij de openbare weg.

De hekken moeten voorkomen dat honden in hun spel plotseling de weg oprennen en een ongeluk veroorzaken.

De extra investering die hiervoor gedaan moet worden, kan gedaan worden door de aanschaf van hondenpoepzakjes te schrappen. De gemeenteraad wilde deze eenmalig verstrekken aan de hondenbezitters in Ommen om ze bewust te maken van het nieuwe hondenbeleid en gebruik te laten maken van de hondenpoepafvalbakken. Daarvoor was 15.000 euro gereserveerd. Dit bedrag is voldoende om te zorgen voor hekken bij de losloopvelden die dichtbij de openbare weg

Werkgroep

In het kader van het nieuwe hondenbeleid van de gemeente Ommen is dit voorjaar een werkgroep Hondenbeleid opgericht. De groep bestaat uit hondenbezitters en niet-hondenbezitters uit de gemeente Ommen.

De groep heeft in enkele bijeenkomsten afspraken gemaakt voor het type en de locaties voor de nieuwe hondenpoepafvalbakken. Ook hebben ze samen gekozen waar de hondenlosloopvelden in Ommen moeten komen. Het plan was om in alle wijken, behalve in het centrum, hondenspeelveldjes aan te leggen. Dat zijn Dante Noord, Dante Zuid, Laarakkers, Zeeheldenbuurt, De Strangen, Alteveer en Vlierlanden. Na overleg is besloten dat in één wijk geen losloopveld hoeft te komen. Welke dat precies is, kon de gemeente vandaag niet melden.

Zelf opruimen

In het nieuwe hondenbeleid is afgesproken dat de gemeente losloopveldjes en afvalbakken gaat inrichting op verschillende plekken in Ommen. Vastgelegd is verder dat de hondenbezitters zelf allemaal de uitwerpselen van de honden opruimen, de gemeente gaat niet de velden reinigen. Er wordt een overgangsperiode gebruikt voor toezicht en handhaving, waarbij voorlichting en waarschuwingen gegeven worden aan mensen die overlast veroorzaken of de hondenpoep niet opruimen. Na die periode worden wel bonnen geschreven, maar alleen aan notoire overlastgevers.