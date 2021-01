Helder licht op zebrapaden bij De Zon en ijssalon Ommen: 'Goede ervaringen op Julianastraat’

Buren brug Junne boos over gebrek aan inspraak: ‘klankbord­groep is voor de bühne’

16 december Omwonenden van de stuw bij Junne zijn boos over het gebrek aan inspraak over plannen voor een nieuwe brug over de Vecht. Daarom zijn ze uit protest uit de klankbordgroep gestapt. De Bewonersgroep Junne, die zegt de meerderheid van de bewoners van Junne te vertegenwoordigen, krijgt steeds meer het gevoel dat de bijeenkomsten die de gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen houden met de klankbordgroep ‘voor de bühne zijn'.