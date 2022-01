Helligen Hendrik niet in theaterzaal, wel in de sporthal van Ommen: ‘Ik voel me een koe die de wei weer in mag’

De voorstellingen van Helligen Hendrik op vrijdag 4 en zaterdag 5 februari in Ommen waren al bijna uitverkocht, maar met de nieuwe regels was de zaal van het theater te klein. Een tijdje is onduidelijk of de show doorgaat, maar maandag komt het verlossende woord: ja! Niet in de theaterzaal, maar in de sporthal. Hoe zit dat?