Henk Ruiter uit Ommen wint Hans Grotenhuisprijs

Bergent­heim wil zijn station terug

30 mei De spoorbomen aan de Fliersdijk in Bergentheim sluiten dagelijks 124 keer, in 20 uur tijd. Maar de blauw-witte treinen op de Vechtdallijn razen het dorp voorbij, op weg naar Mariënberg of Hardenberg. Station Bergentheim werd in 1975 opgedoekt. ,,We willen niet langer alleen maar de lasten'', zeggen de bestuursleden Arend Jan en Bennie ten Brinke van Plaatselijk Belang Bergentheim. Deze week start PB daarom een posteractie voor een nieuw station.