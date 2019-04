Herman (66) werkt een halve eeuw bij sociale werkvoorziening in Ommen: ‘Gewoon doorzetten!’

,,Of ik Larcom weleens zat ben? Oh jawel, oh jawel. Zeker wel. Maar doorzetten hè. Doorzetten!” Herman Kerkdijk (66) schiet met een machine nog maar eens een pennetje door een onderdeel van een vlotter voor verwarmingsbedrijf Nefit, en knikt tevreden bij het zien van het resultaat. Hij mag deze maandag dan zijn 50-jarige jubileum (!) bij sociale werkvoorziening Larcom in Ommen vieren, dat neemt niet weg dat Herman graag laat zien wat voor werk hij doet. ,,Ik heb in de metaal gezeten, bij de montage, op de grafische afdeling. Van alles en nog wat gedaan. Maar stiekem ben ik ook wel een beetje toe aan mijn pensioen.”