Herstelwerk aan Kerkbrugje tussen Ommen en Giethmen begonnen

Warm zwembadwa­ter dankzij 300 collecto­ren in Ommen

9:00 Bij zwembad de Carrousel in Ommen zijn onlangs 300 zonnecollectoren in gebruik genomen. Het moet ervoor zorgen dat het energieverbruik van het zwembad, om warmte op te wekken, met minimaal 30 procent daalt. Het is een stap in de verduurzaming van het zwembad.