videoMet een lichte stoot gaat de voordeur open. ,,Wilco, de bakker aan huis”, zegt een zware monotone mannenstem. De Hardenberger neemt de verkoper aan de deur goed in zich op. ,,Zeg het eens.” Wilco glimlacht en legt geduldig uit dat hij een keer per week bij de man ambachtelijk brood aan huis wil bezorgen. ,,U kunt mij overslaan”, klinkt het opnieuw monotoon. De deur gaat dicht, Wilco loopt weg. Opgewekt zegt hij: ,,In ieder geval een vriendelijke man.”

Wilco is Wilco Zijda. De Ommenaar is 36 jaar, volgens hem de perfecte leeftijd om een droom na te jagen. Die van eigen baas zijn en vrijheid hebben. Iedere dag om 17.00 uur met zijn gezin eten, op woensdag een papadag. Iets wat bij zijn oude baan als bedrijfsleider bij een Italiaanse eetgelegenheid niet lukte. Op woensdagmiddag vrij? Dan op zondag werken.

Quote Het kan uit als ik per week 1500 broden verkoop. Wilco Zijda

Uw Bakker Aan Huis

Het was geen lastige keuze om in het gat te springen van franchisenemer om het netwerk van Uw Bakker Aan Huis uit te breiden in het Vechtdal. Hij houdt klantcontact en keert terug naar een oude liefde: brood en banket. ,,De investering is laag”, vertelt Zijda. Hij doet de garagedeur open en laat een zelf getimmerd magazijn zien. Voor de deur staan een tuktuk die hij voor korte ritten gebruikt en zijn bedrijfsbus. ,,Mijn grootste investering”, zegt Zijda. ,,Ik heb geen huur en geen personeel; mijn vrouw doet de administratie. Ik koop het brood in en van de marge betaal ik de onkosten. Zo simpel is het.” Hij geeft zichzelf tien maanden de tijd om zijn avontuur als zelfstandige tot een succes te maken. ,,Het kan uit als ik per week 1.500 broden verkoop.”

Klantenkring

Zijda ondervindt dat de weg naar succes lang is en hobbels kent. Op 1 september begon hij en in zijn eigen buurt neemt het aantal klanten toe. Zijn netwerk helpt hem ook aan een klant in plattelandsgehucht Rheezerveen. ,,Eigenlijk kan het niet uit”, zegt hij over de vier broden, waarvoor hij tien kilometer moet rijden. Dus gebruikt hij de rest van de tijd om het netwerk uit te breiden. Zijda belt aan bij buren. Lukraak? Nee. ,,Ik let op trampolines en speelhutten in de tuin.” Hij rijdt door naar de Hardenbergse nieuwbouwwijk Marslanden. Daar woont zijn potentiële klantenkring: ,,Tweeverdieners met kinderen. Zij hebben weinig in de regel weinig tijd om naar de supermarkt te gaan.” Zijda vindt hen door te letten op kinderzitjes en auto’s en jasjes aan de kapstok. En dan maar hopen dat het niet toevallig opa en oma zijn die oppassen.

Jonge ouders

Het is elf uur als Zijda bij het tweede huis een klant binnenhengelt. Vol zelfvertrouwen belt hij aan bij de buren. Die willen niet. Daarnaast is niemand thuis, het volgende huis slaat Zijda over. Een half uur lang volgen vooral dichte deuren en afwijzingen. Bewoners prefereren het brood van de supermarkt of zweren trouw aan hun eigen bakker. Een moeder zegt: ,,Op maandag gaan wij altijd naar de markt. Daar maken wij een uitje van.” Zijda wenst haar nog een fijne dag. Hij blijft vriendelijk en opgewekt. Hoopt op positieve mond tot mond-reclame van hen die wel toehappen. Soms zucht hij diep. ,,Dit hoort erbij. Ik ben positief ingesteld en moet doorgaan.” Met succes. In het uur dat volgt heeft hij vaker beet. Zijda glimlacht: ,,Zie je, opvallend vaak jonge ouders. De moeders probeer ik aan de deur te krijgen. Zij doen inkopen en zijn de baas over het eten.”