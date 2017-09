‘Het leed is van mij’: theater over het leven in de kolonie Ommerschans

videoMet ‘Het leed is van mij’ bracht theatergroep De Firma tijdens Open Monumentendag op zaterdag 9 september een waargebeurd verhaal uit de laatste dagen van kolonie de Ommerschans tot leven. Ze deed dat in de boerderij van de familie Hiemstra aan de Balkerweg 72.

De voorstelling was gratis bij te wonen en werd iedere drie kwartier opgevoerd. ,,Per keer kunnen we zo’n twintig tot dertig bezoekers huisvesten’’, zeggen Rieke Veurink en Gerda Hofman van De Firma.

Verhaal

‘Het leed is van mij’ vertelt het verhaal van Zientje Hoogenberk die vanuit de kolonie Veenhuizen terecht is gekomen in de Ommerschans. Op haar dertiende wordt ze neergestoken door Arie, een verpauperde scheepsbouwer uit het zuiden van het land.

,,Het zijn de laatste maanden van de kolonie van weldadigheid op de Ommerschans’’, vertelt Rieke. ,,De spanning loopt op, de omstandigheden zijn heel slecht. Is hier sprake van moord of gaat het om doodslag, een ongeluk, omdat de spanning bij de dader te hoog is opgelopen.’’

Rieke wil ermee zeggen dat een verhaal meerdere kanten heeft. ,,Wij mensen staan vaak zo snel met ons oordeel klaar, maar wanneer wij ons in een situatie verdiepen geeft het vaak heel andere inzichten.’’

Boerderij

De Firma nam het publiek letterlijk mee naar binnen, de boerderij in. ,,Het eigenlijke verhaal speelde zich een boerderij af’’, vult Gerda aan. ,,Maar de situatie is herkenbaar. Door het verhaal te vertellen, te spelen, leert het publiek meer over het leven in kolonie De Ommerschans.’’