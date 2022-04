Het piepkleine Lemele (960 inwoners) heeft 150 Oekraïners erbij: hoe doet het dorpje dat?

Energie­steun­tje van ‘Ommen geeft warmte’ levert vooralsnog 70.000 euro op voor minima

Werkgroep ‘Ommen geeft warmte’ heeft van de gemeente de toezegging gekregen dat de opbrengsten van een lokaal energiearmoedeproject worden verdubbeld. Hulpbehoevende huishoudens moesten in eerste instantie aantonen dat ze het steuntje in de rug daadwerkelijk nodig hebben, maar daar is van afgestapt. „We doen het in goed vertrouwen.”

