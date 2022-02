Heutink Bouw uit Genemuiden rent, fietst en wandelt 4000 euro bij elkaar voor het Vechtgenotenhuis in Ommen

Het jubilerende bouwbedrijf hield vorig jaar maandenlang een intern sport- en beweegevenement. Met elk uur hardlopen, fietsen of wandelen spaarden de medewerkers 10 euro. Tijdens de 24 uur durende finale op 8 en 9 juli ‘bewogen’ medewerkers zich langs projecten van de Heutink Groep, wat hen onder meer in Amsterdam, Lelystad, Dronten en Almere bracht. Dat leverde in totaal 100.000 euro op, wat verdeeld wordt over diverse goede doelen. Zo konden de Plastic Soup Foundation en Trees For All op een bijdrage rekenen.