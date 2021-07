Honden ravotten in eigen speelbos Lemele: een paradijs, ook voor baasjes

,,Zo mooi kan het worden als je met elkaar ergens de schouders onder zet’’, vertelt initiatiefnemer René van der Linde. De komst van het speelparadijs voor viervoeters is in de eerste plaats te danken aan Moos. ,,Dat is de hond die mijn vrouw Janneke en ik twee jaar geleden kregen. Het is een Westpointer, maar eigenlijk een straathond die onze dochter op Curaçao heeft verzorgd nadat ze in een doos op een voetbalveld was gevonden, naast haar dode moeder. We hadden altijd al een hond en besloten om Moos aan te schaffen. Het is een speelse hond met een pittig karakter die door haar afkomst goed begeleid moet worden.’’