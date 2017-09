Hondenbeleid Ommen: wel veldjes en bakken in wijken, geen losloopgebied

Enkele weken geleden opperde inwoonster Hetty Waanders het voorstel voor het losloopgebied in het bos in de vergadering van de raadscommissie over het hondenbeleid. In de raadsvergadering afgelopen donderdagavond kreeg het nieuwe hondenbeleid instemming van een meerderheid van de gemeenteraad. VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en PvdA stemden voor.

Hondenbelasting

Alleen de VOV en de LPO stemden tegen. Beiden met name omdat ze tegen het fenomeen hondenbelasting zijn. Voor Leo Bongers van de LPO speelde ook nog de weerstand tegen het uitgeven van 15.000 euro eenmalig voor het uitdelen van poepzakjes aan alle hondenbezitters in de gemeente. Omdat met deze uitdeelactie ook aandacht gevraagd wordt voor het nieuwe beleid, konden de andere fracties zich hier wel in vinden.

Belangrijk onderdeel van het plan is het inrichten van zeven uitlaatvelden in de wijken Dante Noord, Dante Zuid, Laarakkers, Zeeheldenbuurt, De Strangen, Alteveer en Vlierlanden. De exacte locatie wordt gekozen in overleg met hondenbezitters en buurtverenigingen. Alleen het centrum krijgt geen losloopveld. Bij de velden worden afvalbakken geplaatst. Want het opruimen van hondenpoep, daar blijkt in Ommen nog een wereld te winnen. In een enquête die is gehouden ter voorbereiding van het nieuwe beleid gaf de helft van de hondenbezitters aan de poep af en toe of zelfs helemaal niet op te ruimen.