Honderdjarige oud-groenteboer De Jonge uit Ommen heeft 'niks neudig vandage’

Deze blussende boeren staan altijd paraat voor een bosbrand (maar werden vrijwel nooit ingezet)

14 juni Het regent eindelijk, maar het is nog altijd droger dan in het recordjaar 1976. En waar het droog is, dreigen natuurbranden. Ook in het Vechtdal. Maar daar staat, naast de reguliere brandweer, nog altijd een leger van negentig agrariërs klaar om met groot materieel te helpen bij een eventuele natuurbrand. ,,In een giertank kan al snel 10.000 liter water. Dat betekent zoveel extra slagkracht.’’