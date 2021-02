Horeca Ommen stoort zich aan wijn bij de kapper en koffie in supermarkt: ‘Oneerlijke concurrentie’

Het is een landelijk standpunt van de Koninklijk Horeca Nederland dat de lokale afdeling in Ommen nu in de plaatselijke regels probeert vast te leggen: laat detailhandel doen waar ze voor bedoeld is en zich niet op het pad van de horeca begeven. In Ommen ergeren café- en restauranthouders zich in toenemende mate aan drankverstrekking in winkels en zaken om - als willekeurig voorbeeld - het kopen van een nieuwe broek te vieren. Nu de politiek over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vergadert bijt KHN Ommen van zich af.