Horeca, sport en culturele sector in Ommen krijgen financiële steun voor QR-check: ‘Mooi gebaar’

Sportverenigingen, horeca en culturele instellingen die moeten werken met een QR-codecheck om gasten te ontvangen, krijgen van de gemeente Ommen een financiële tegemoetkoming. In navolging van onder meer de gemeente Raalte - 1000 euro voor iedere checkende gelegenheid - en Hardenberg, dat nog moet bepalen hoe hoog het steuntje wordt, kiest Ommen voor 350 euro per sportclub en 500 euro per horecazaak. Op dat laatste bedrag kan ook een museum rekenen. Volgens burgemeester en wethouders zijn er daarvan in Ommen twee. In Dalfsen overlegt het gemeentebestuur volgende week over een eventuele tegemoetkoming.