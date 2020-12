‘Horrorhuurder’ mag van rechter in huis Beerzerveld blijven wonen: ‘Overeenkomst voor onbepaalde tijd’

video Harten­kreet van Rika uit Dalmsholte: ‘Deze paarden mogen niet naar de slacht’

3 december Voor de afgedankte manegepaarden die Rika Lassche in Dalmsholte liefdevol opvangt, dreigt alsnog een versneld einde in het slachthuis. Óf er moet een wonder gebeuren, zoals donateurs of een particuliere investeerder die 350.000 euro in de opvang steken.