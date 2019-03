Hutten Metaal Yamaha Racingteam crosst vanuit Beerzerveld ook Europa in

Motorliefhebber Wim Hutten uit Beerzerveld, zelf twee keer deelnemer aan de Dakar Rally, richtte vorig jaar zijn Hutten Metaal Yamaha Racingteam op. In het tweede seizoen gaat de ploeg de grens over.

Vlak voor het nieuwe Grand Prix-seizoen, dat op 24 maart begint, kregen sponsors en andere genodigden de kans om een bezoekje te brengen aan de moderne uitvalsbasis van Hutten Metaal Yamaha Racingteam. Die is uitgebreid met een sportschool en een vernieuwde werkplaats. Ook sportief gaat het de ploeg van Wim Hutten voor de wind. De vorig jaar opgerichte equipe gaat na een succesvol eerste jaar vol vertrouwen het tweede seizoen in.

Professioneler

Teammanager Hutten omschrijft het eerste seizoen als ‘geweldig’ en ‘boven verwachting’. ,,Wij hebben met onze rijder Sven van der Mierden meteen het NK gewonnen in de MX1-klasse. Verder hebben we flink wat sponsoren binnen weten te halen die ons een enorme boost gaan geven. Deze sport kost namelijk nogal wat. Bovendien ben ik bijzonder blij met Henk Zanting die sinds enkele maanden tot ons team is toegetreden. Henk gaat de techniek en logistiek regelen. Samen met trainer Herjan Brakke, die verantwoordelijk is voor het sportieve gedeelte, hebben wij twee absolute toppers in huis. We worden steeds professioneler.”

Europa in

Het grootste verschil ten opzichte van vorig jaar is dat de ploeg een kijkje neemt in het buitenland. ,,We nemen deel aan de Europese Grand Prix-wedstrijden. Vorig jaar reden wij alleen nog maar in Nederland. In ons land mogen wij ons inmiddels tot de topteams rekenen. Het doel is om in Europa brutaal mee te gaan doen en vooral zoveel mogelijk punten te pakken. Dat willen wij bereiken door naast ontzettend hard te werken en te trainen ook veel plezier te maken. Als die mix namelijk goed is, komen de prestaties vanzelf. Daar ben ik van overtuigd. Zo werkt het ook in mijn bedrijf.”

Yamaha