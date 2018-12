Hutten wil kantoren Beerzerveld snel verbouwen voor arbeidsmigranten

‘Inbreker’ blijkt dronken man (23) in verkeerde huis

24 december Een inwoner van Lemele deed gistermorgen wel een heel vreemde ontdekking. Hij ontdekte dat het raam naast de voordeur was vernield. Hoewel hij in eerste instantie vermoed moet hebben, dat er was ingebroken, werd even later de situatie nóg vreemder, meldt wijkagent Jan Voortman op Twitter.