Iedereen in de startblokken voor een prachtig paasweekeinde

Bootje varen

Christaan Peters van Rederij Peters in Ommen is vandaag nog bezig met de laatste voorbereidingen. ,,Uiteraard gaan we met de rondvaartboot varen. Maar nog leuker is dat je zelf met een bootje het water op kunt. Je kunt varen vanaf hier in Ommen tot Vilsteren of tot Junne, of met de kano de Regge en Vecht afzakken. We hebben vijf nieuwe luxe elektrische sloepen aangeschaft. Vanmiddag ga ik de laatste nog in het water laten, dan is echt alles klaar. We verwachten grote drukte, zeker voor de botenverhuur. Maar daar zijn er nu wel voldoende van dus. We verhuren kano's en sloepen in verschillende formaten, éénpersoons- en tweepersoonskajaks en motorsloepen. De sloepen kun je als gezin of familie met zes of zeven man gebruiken. Ook zijn er twee reuzenkano's voor acht tot 12 personen.’’

Bloemen plukken

De tulpen in Hanneke's Pluktuin in Biddinhuizen staan fleurig en kleurig te wachten tot ze door bezoekers geplukt worden. Hanneke Monsma, eigenaresse, verwacht honderden bezoekers dit paasweekeinde. ,,Vooral met deze mooie weersverwachting. Het is niet vaak dat de Paasdagen in het tulpenseizoen vallen, dus dat is wel bijzonder. Wij bieden vooral een mooi plekje voor mensen op de Tulpenroute om even af te stappen. Mensen kunnen hier even rondkijken, een kopje koffie nemen, of een Flevosapje. Ik snap ook wel dat bezoekers soms niet zo makkelijk een boeket tulpen plukken als ze dat nog ver mee moeten nemen. Qua voorbereidingen hebben we alles al gehad. De tulpenbollen zijn allemaal in het najaar geplant, allemaal door elkaar. De vroege en late bloeiers, zodat ook nu nog veel mooie tulpen in bloei komen.’’

Volledig scherm Eva en Noa krijgen uitleg van Hanneke over het trekken van de tulpen. © Henri van der Beek

Duik in het zwembad

Het personeel van het Ariën Prins van Wijngaardenbad in Hasselt is sinds woensdag al aan het ‘warmdraaien’ voor wat een heel druk paasweekeinde belooft te worden. Medewerkster Romy Bernardus: ,,We zijn woensdag opengegaan voor dit seizoen. Er zijn ook al veel zwemmers geweest. Het was nog niet dringen aan de hekken, maar dat verwachten we de komende dagen zeker wel. Alle voorbereidingen zijn voor woensdag zo'n beetje gedaan. We moesten zorgen dat alles schoon is, de baden goed gevuld en op temperatuur zijn, die zijn 28 graden. Ook de abonnementenverkoop loopt al, de bloembakken zijn gevuld en ook het ijs en snoep is aangevuld. Omdat het zulk mooi weer is, gaat het bad ook Eerste Paasdag open. Als er een mindere weersverwachting was, zou het bad zondag dicht blijven. Al verwacht ik dat het die dag wel ietsjes minder druk zal zijn. De andere dagen verwachten we wel duizend bezoekers per dag.’’

Volledig scherm Medewerkster Romy Bernardus van het Ari'n Prins van Wijngaardenbad in Hasselt is sinds woensdag druk in het bad voor wat een heel druk paasweekeinde belooft te worden. © Pedro Sluiter Foto

Naar de Paasmarkt

In het VVV-kantoor in Ermelo is het deze dagen topdrukte. Ronnie Regeling, vestigingsmanager, moet overal en nergens tegelijk zijn, deze Goede Vrijdag. ,,Vandaag komen veel campinggasten aan. Zij gaan dan ook vaak het dorp in en komen bij ons voor informatie. Dat hebben we allemaal klaarliggen, nieuwe folders en de evenementenkalender en de nieuwe informatiegids. Ze willen weten wat de kunnen gaan doen. Morgen (vandaag, red.) is de paasmarkt hier in het dorp. We hebben ook veel telefoontjes gekregen van standhouders die bellen of ze toch mogen komen op de markt. Die hebben zich bedacht vanwege de goede weersverwachting.Er zijn nu nog een paar kraampjes over. Er zijn rond de 100 kramen. Ook morgen zijn we nog gewoon open, maar de paasdagen zelf moeten de mensen hun informatie van onze website halen. Die hebben we ook weer verbeterd, een stuk inspirerender gemaakt. Dat willen de mensen tegenwoordig, geïnspireerd worden met mooie foto's en dergelijke.’’

Volledig scherm Ronnie Regeling, vestigingsmanager van het VVV-kantoor in Ermelo, is topdrukte met deze paasdagen. Niet alleen raakt Ermelo overstroomd met campinggasten die info willen, ook organiseert de VVV samen met ondernemers zaterdag de Paasmarkt, waar hij ook erg druk voor is. © Rob Voss

Barbecueën

Ook in de Outdoor Cooking Store van Nols Heetkamp is het vliegen en rennen in de aanloop naar het mooie paasweekeind. Zoon Roy Heetkamp heeft net weer wat klanten geholpen als hij even tijd heeft voor een telefoontje van de krant. ,,Ja, we merken dat mensen weer graag naar buiten gaan, maar dan ook mooie dingen willen doen. Ook met buiten koken. Een simpele barbecue met een dikke laag kolen erin vinden ze niet meer zo interessant. Dankzij de economische opleving, is er ook meer vraag naar de betere barbecue. Wij vertellen de mensen ook uitgebreid hoe het eigenlijk moet, het barbecueën. Wat wij in Nederland onder barbecue verstonden, was eigenlijk grillen van kleine dunne stukjes vlees op heetgloeiende kolen. In de moderne barbecue wordt het vlees juist langzaam gegaard. Dat is meer ‘slow cooking’.’’

Volledig scherm Roy Heetkamp, zoon van de befaamde bbq-expert Nols Heetkamp, verkoopt deze dagen volop bbq's. © FOTO HISSINK

Terrasje pakken

In het Museumcafé Wilp ruikt het al bijna de hele week naar bananenbrood, zegt uitbaatster Marjo van den Bosch enthousiast. Het terras van het café is een populaire plek waar recreanten neerstrijken. ,,Dat hebben we bij de paasbrunch die we serveren. We hebben seizoensgerechten als asperges en een paastaart van Taartenmakerij Elizabeth die hier ook in het gebouw zit. De voorbereidingen zijn dus al wel een tijdje bezig. Alle plekken voor de brunch zijn gereserveerd. Maar we hebben ook nog een terras voor passanten. Die kunnen ook lunchen of even wat drinken bij ons deze paasdagen. We verwachten tussen de driehonderd en vijfhonderd passanten. Speciaal voor wandelaars en fietsers kan het Museumcafé een fijne pleisterplaats zijn omdat vanaf morgen (vandaag, red.) het voet- en fietsveer over de IJssel tussen Gorssel en Wilp weer in de vaart gaat. We hebben nog wat extra mensen ingeschakeld om de drukte aan te kunnen. Ook is de menukaart wat aangepast zodat we de mensen snel kunnen helpen.’’