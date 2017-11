De aanvaller die met een hakbijl café De Herberg in Ommen te lijf is gegaan wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het plegen van vernielingen. Daarvoor moet de 56-jarige E.K. zich op 5 februari volgend jaar bij de politierechter in Zwolle verantwoorden.

Dinsdagavond richtte de Ommenaar met een hakbijl een flinke ravage aan. Hij smeet meerdere malen met forse kracht een bijl tegen de voordeur van het café. Dankzij veiligheidsglas van een centimeter dik, bleven cafégasten en personeel in het café ongedeerd.

Voor Hans van Lingen, eigenaar van het café waar de man met fors geweld een hakbijl diverse keren tegen de glazen voordeur smeet, is dat bij lange na niet genoeg. ,, Ik vind dat een poging tot doodslag ten laste gelegd moet worden.”

Hulpverlening

Hij heeft liever dat de verdachte opgenomen wordt binnen hulpverlening dan dat hij straf krijgt. ,,Die schade vind ik helemaal niet erg. Als die man maar opgenomen wordt, dat zou een hele opluchting zijn.”

Burgemeester Bas Verkerk laat via een woordvoerder aan de Stentor weten dat hij met betrokkenen en met veiligheidsorganisaties in contact staat om te bezien hoe met deze situatie omgegaan moet worden. In verband met privacy-overwegingen kan hij niet in gaan op vragen over de verdachte.

Verder laat hij weten dat hij alle aandacht heeft voor de gevolgen voor de openbare orde. ,,De politie is extra alert en voert extra surveillances uit”, meldt een woordvoerder namens Verkerk. Ook is vrijdagmiddag een horeca-toegangsverbod, ondertekend door alle Ommer horeca-ondernemers, door de politie overhandigd aan de verdachte.

Alarmknop

Of de Ommenaar die met de bijl gegooid heeft nu ook hulp krijgt, daar wil de gemeente niets over zeggen. Ook politie en Openbaar Ministerie verwijzen hiervoor naar elkaar door. Café-eigenaar Van Lingen: ,,Ik wil gewoon dat die man van de straat gehaald wordt. Ik heb nu ook een alarmknop geïnstalleerd in het café. Want die meiden die bij mij achter de bar werken zijn allemaal zo bang als wat.”

Hij vervolgt: ,,Van alle kanten krijg ik geluiden dat er aan gewerkt wordt. Dat doet me deugd. Dat heeft de burgemeester mij ook beloofd, dat hij contact gaat zoeken met de familie en met hulpverleners. ‘Ik zorg dat er wat mee gebeurt, want dit kan niet’, zei hij tegen mij.”

Vernieling

Persvoorlichter Hans-Robert Scheperkeute van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland meldt dat de dader wordt verdacht van vernieling. ,,Het café heeft aangifte gedaan van vernieling. Daarnaast is volgens de officier van justitie gebleken dat op geen enkele wijze uit het onderzoek naar voren is gekomen dat de actie van de man gericht was op personen.”