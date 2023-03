In Ommen draaien buurtbewoners gemeentelijke locatiekeuze voor nieuwe school (voorlopig) terug: ‘Meer onderzoek’

Mysterieu­ze vondst fiets langs kanaal Lemeler­veld: zoektocht met duikers levert niets op

Van wie, o wie is de fiets die vandaag langs het kanaal in Lemelerveld is gevonden? De politie wil het graag weten, nadat duikers van de brandweer een vruchteloze zoektocht deden in het ijskoude water van het kanaal.