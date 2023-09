In Ommen werd 7 op de duizend jongeren verdacht van een misdrijf

met video Lekker een zondagje survival­len tijdens Yu Man Race in Nijverdal: ‘Dit gaat zwaar worden, dit gaat pijn doen, maar opgeven is geen optie’

De grote vraag was natuurlijk: hoeveel deelnemers van de Yu Man Race zijn er door een klap stroom in elkaar geklapt en per heli afgevoerd naar het ziekenhuis. Het antwoord is ontnuchterend. Niet één. De amateur-deelnemers zelf stonden wel onder hoogspanning, maar niet door de draden. Die waren stroomloos.