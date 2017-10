Inbreker slaagt vaak in Ommen en Staphorst

Van januari tot en met september vonden in Overijssel 1676 pogingen tot inbraak plaats. Gemiddeld was bijna 8 op de 10 inbraakpogingen succesvol. In Ommen lag het slagingspercentage op 92,6 procent en in Staphorst op 84,6 procent. De laagste kans van slagen op een succesvolle inbraak in deze regio is in Dalfsen. In de Vechtdalgemeente slaagt 62,1 procent van de inbraakpogingen. In Zwartewaterland ligt het percentage op 66,7 procent.