Inloophuis Ommen kan dankzij subsidie weer jaartje verder

Camping de Kleine Wolf in Stegeren verwacht volle zomer: ‘We hebben het gevoel dat het steeds eerder volloopt’

15 januari Het begon met haar opa die in 1963 een boerderij met een stuk grond kocht en het bordje camping plaatste. Meer dan vijftig jaar later is Anne-Sophie Kat de derde in haar generatie die camping de Kleine Wolf in Stegeren samen met haar vriend in beheer heeft. Dit doet ze met de bekroning tot Superplatz 2020 uiterst succesvol. Wat is het effect van dit succes?