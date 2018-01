Inspectie van plafonds in Ommen na vallende plaat in gymzaal Beerzerveld

Vorige week vrijdag liet de plafondplaat los. Volgens de gemeente was de gymzaal op dat moment in gebruik, maar werd niemand geraakt. Dat staat in een brief van het college aan de raad. Ommen is snel in actie gekomen. De schrik zit er nog in nadat in april 2017 een bezoeker van zwembad De Carrousel in Ommen gewond raakte door een vallende plafondplaat. De gemeente heeft contact opgenomen met het bedrijf dat drie jaar geleden de plafonds heeft geïnstalleerd in De Sprong. 'Voor nader onderzoek', meldt Ommen. Verder is bureau Aboma ingeschakeld 'om de situatie te beoordelen'. Aboma heeft vorig jaar ook het plafond van het zwembad onderzocht. De uitkomsten zijn nog niet bekend, laat een woordvoerster van de gemeente weten.