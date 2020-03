Internationaal worsteltoernooi in Dalfsen afgelast door coronavirus

Na de vaststelling van het coronavirus in Coevorden is de organisatie achter het sambotoernooi zondag nog in spoedvergadering bij elkaar gekomen. Wat al enkele dagen als donkere wolk boven de wedstrijden van volgende weekeinde in Dalfsen hing, werd snel werkelijkheid. ,,We hebben het toernooi gecanceld”, zegt Hendrik-Jan Ningbers, al jaren betrokken bij de organisatie. ,,Nee, dit is niet voorbarig. Het virus komt snel deze kant op en we willen geen risico nemen. Daar was niet al teveel discussie over.”