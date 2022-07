Internationale stottergemeenschap komt samen in Lemele: ‘We hebben gewoon wat extra tijd nodig’

In de zon trappen ze een balletje. Langs het erf staat een rij fietsen klaar. Tip van de dag: ‘It’s the Netherlands, so if you don’t lock your bike, they will steal it.’ Engels is de voertaal op het kamp van een internationaal stottergezelschap in Lemele, georganiseerd door Demosthenes (de Nederlandse Stottervereniging) en met hulp van de Anatta Foundation en het Europese Erasmus+-fonds.