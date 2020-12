Jan Voortman, wijkagent voor de wijkagent bestond, gaat na veertig jaar Ommen met pensioen: ‘Agent in eigen stad, dan moet je duidelijk zijn’

Op de weg van de deur naar de koffieautomaat wordt Jan Voortman (66) al een paar keer door zijn collega's van de politie de gek aangestoken. ,,Ik heb nog genoeg verhalen te vertellen over hem”, zegt de één. ,,Aan één kladblokje heb je bij Jan niet genoeg”, roept een ander. De opvolger van de na veertig jaar stoppende wijkagent heeft hem eigenlijk even nodig, maar dat kan best nog een uurtje wachten. Als dat maar genoeg is, want na zo'n lange tijd in de Ommer boven- en onderwereld heeft Voortman wel wat te vertellen. Dat blijkt.