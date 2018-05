Jarig K-vriendelijk opent nieuwe locatie in Ommen

Zo ongeveer tegelijk met haar tienjarig bestaan opent zorgverlener K-vriendelijk in Ommen een nieuwe locatie. Nog voor de zomer nemen 4 jongvolwassenen hun intrek in een appartementengebouw aan de Tuinstraat in Ommen. Ze kunnen er begeleid zelfstandig wonen.

"Het nieuwe gebouw is een kopie van het pand dat we al hebben aan de Bouwstraat", zegt eigenaar Jannet de Moor (41) van K-vriendelijk. "Het dient ter vervanging van een gebouw aan de Kruisstraat. Daar moesten twee jongeren een appartement delen."

Locaties

In de nieuwe situatie heeft het bedrijf 5 locaties voor beschermd of begeleid zelfstandig wonen in Ommen en een locatie in Vriezenveen. Cliënten van alle leeftijden kunnen bij het bedrijf terecht. Ook levert K-vriendelijk schoolmaatschappelijk werk aan praktijkonderwijs De Maat.

Vanavond viert het zorgbedrijf het tienjarig bestaan met een barbecue voor cliënten en relaties. De afgelopen tien jaar heeft K-vriendelijk zich ontwikkeld van een groepje van 3 ambulante zorgverleners tot een zorgorganisatie met 28 medewerkers en 130 cliënten.

Verzakelijking

Het gevaar van verzakelijking ligt daarmee weer op de loer. En dat is precies wat De Moor niet wil. Ze richtte juist daarom in 2008 met haar toenmalige partner K-vriendelijk op. "De verzakelijking in de zorg maakte dat mijn werk destijds steeds minder persoonlijk werd. Dat voelde niet goed", zegt De Moor. Daarom is K-vriendelijk gaan werken met kernteams. "Een kernteam werkt samen op een vaste locatie. Onderling wisselen zij relevante informatie uit."

Vertrouwen

Ramona, die onder begeleiding woont bij K-vriendelijk en lid is van de cliëntenraad, vindt dat de communicatie door de kernteams is verbeterd. Ze zegt: "Vroeger moest ik mijn verhaal nog wel eens opnieuw vertellen als er iemand anders werkte die dag. Nu weten alle hulpverleners binnen het team van mijn situatie af en dat is heel fijn. Je bouwt een band op en krijgt vertrouwen."

Contracten