Jeremy is zijn in Ommen gesneuvelde vader dankbaar: 'Zij gaven ons vrijheid’

Tiende Vechtgeno­ten­rit in Ommen met nieuwe voorzitter en minder lange stoet

De tiende editie van de Vechtgenotenrit staat zaterdag 11 juni in Ommen op het programma. Kinderen en hun ouders of verzorgers die binnen het gezin leven met kanker of de gevolgen van deze ziekte, mogen weer een dag mee op trikes, in zijspannen en achterop motoren. Aanmelden is nog mogelijk.

12 april