Jongens jatten fiets van politieagent na melding in Ommen

Meerder­heid kiest voor vrijgeven koopzonda­gen in Ommen; alleen christelij­ke collegepar­tij­en stemmen tegen

29 november Met tien stemmen voor en zeven tegen heeft de Ommer politiek gisteravond ingestemd met het verruimen van de zondagsopenstelling voor winkels. De christelijke collegepartijen CDA en ChristenUnie stemden principieel tegen. De ook in het college vertegenwoordigde Lokale Partij Ommen trok samen met de oppositiepartijen VVD, VOV, PvdA en D66 het collegevoorstel ruimschoots over de streep, waardoor ondernemers voortaan zelf kunnen bepalen of ze op zondagmiddag hun winkel openen.