Jorieke (19) uit Ommen jaagt droom na in House of Talent: 'Ik hoop op veel support uit het oosten'

Zesduizend mensen streden in de voorrondes om een plekje in het programma, acht van hen werden uiteindelijk geselecteerd. Sterken was één van hen. ,,Ik ben al heel lang bezig om door te breken en van muziek mijn werk te maken." Eerder deed ze mee aan The Voice of Holland en The Voice Kids en won ze in 2012 de lokale talentenjacht The Voice of Ommen.