Junne vreest sluipverkeer door buurtschap en start petitie

Junne is een idyllisch plekje in het Vechtdal. Wie door het bos de Junnerweg af rijdt komt in een open landschap met kronkelweggetjes en historische boerderijen. Daarachter liggen weilanden, met een brug, stuw, vistrap en sluis in de Vecht. De buurtschap is in de zomer in trek bij toeristen. Ze stappen even van de fiets af bij de picknickplaats, eten een ijsje bij de vistrap. Wandelaars die het Pieterpad lopen, komen er ook langs.