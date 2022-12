Juridische strijd over bouw van brug bij Junne ontbrandt: omwonenden vrezen nieuwe sluiproute

De gemeente Ommen wilde voortvarend te werk gaan met de bouw van een nieuwe brug in Junne, na vaststelling van de omgevingsvergunning voor de nieuwe oversteek over de Vecht. Ruim een jaar later is er nog geen spa de grond ingegaan door juridische procedures. Tegenstanders stonden dinsdag eindelijk in de Zwolse rechtbank tegenover het waterschap Vechtstromen en B en W van Ommen.