Justitie eist vier jaar voorwaardelijk voor bijlwerper café Ommen

Bij K. (57) sloegen de stoppen door op 7 november 2017 toen hem een biertje werd geweigerd. Hij toog naar zijn fiets, haalde er een bijl uit de fietsmand en gooide het ding tot acht, negen keer toe tegen de toegangsdeur van het café. Het was gewapend glas, maar toch kwamen de splinters tot ver het café in waar de barvrouw en de café-eigenaar aanwezig waren.

Wapen

Enkele dagen daarvoor was K. ook al in het café geweest. Hij zou hebben gezegd dat hij altijd een wapen bij zich droeg en dat bezoekers in Zaal Dijk altijd bang voor hem waren. De schrik zat er na het gooien van de bijl goed in bij de bardame. Zij heeft doodsangsten uitgestaan en ze durfde na het incident bijna niet meer het huis uit.

K. betuigde donderdagochtend spijt tegenover de rechter. Hij zat in een manisch depressieve periode, voelde zich 'opgefokt' en had zichzelf niet in de hand. Ter zitting bleek dat hij lijdt aan een autisme spectrum-stoornis en een bipolaire-stoornis. Hij is na het incident drie maanden opgenomen geweest en wordt nu begeleid door de reclassering en ggz-instantie Dimence. Daarbij maakt hij goede vorderingen.

De rechter benadrukte ter zitting dat de gevolgen nog groter konden zijn geweest als er geen gelaagd glas in de voordeur van het café had gezeten. De Ommenaar hield vol alleen op de onderkant van de deur te hebben gericht.

Volledig scherm Kroegeigenaar Hans van Lingen bij de zwaar beschadigde toegangsdeur van De Herberg, een beeld uit november vorig jaar. © Frank Uijlenbroek

Bedreiging

De officier van justitie zag in de rechtszaal 'een rustige wat teruggetrokken man', een totaal andere persoon die hij op de bewuste avond moet zijn geweest. Ze rekende hem zwaar aan dat hij wist dat er mensen in het café zaten toen hij de bijl gooide. De officier achtte bedreiging door zware mishandeling door het gooien van een bijl bewezen.

K. ging kort na het incident ook nog eens in de fout in de plaatselijke Albert Heijn in Ommen, waar hij zich aan een medewerkster vergreep. Volgens de vrouw een doelbewuste actie, ook doordat hij zijn bewondering voor haar uitsprak. De officier van justitie achtte de ontuchtige handeling voldoende bewezen.

Begeleiding

Een aantal maanden gevangenis zou voor beide ernstige feiten volstrekt redelijk zijn, zo stelde ze. Maar door zijn stoornissen en zijn zeer waarschijnlijk manisch depressieve periode achtte ze K. wel verminderd toerekeningsvatbaar. Hij krijgt nu goede begeleiding en daarvoor staat hij open.

Opnieuw vastzetten van de man zou hem weer ontregelen. Daarom eiste zij vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar, onder voorwaarden van meldplicht en begeleiding bij de reclassering.

De man mag in Ommen blijven wonen en een locatieverbod rond de supermarkt en het café lijkt haar niet nodig. Ook mag K. op zijn tijd drank nuttigen maar reclassering is gerechtigd hem de drank te ontzeggen. Daarnaast moet K. de kroegeigenaar bijna 1450 euro betalen voor vervanging van de vernielde deur. De bijl is in beslag genomen.

Advocaat Kees de Kock vindt dat K. van bedreiging moet worden vrijgesproken. Het gooien van de bijl zou niet doelbewust zijn gebeurd vanwege zijn depressiviteit. De man hoort zijns inziens niet thuis in een gevangenis. Hij pleit voor een voorwaardelijke taakstraf.