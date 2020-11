Kaalslag Lemelerberg houdt gemoederen bezig: 'buitensporige maatregelen’

Boswachter Staphorst en Vechtdal: ‘Vermijd de drukte, maar kom gerust wandelen!’

6 november Geen speciale coronaproof wandelroutes, alle wandelgebieden gewoon vrij te bezoeken en ook qua drukte in het Vechtdal en Boswachterij Staphorst, nu er vanwege corona weinig anders te doen is dan wandelen, zijn er geen zorgen bij boswachter Nico Arkes van Staatsbosbeheer. ,,Er is ruimte genoeg!”