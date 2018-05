Kaartverkoop Bostheater Ommen goed van start

Weer

Wat gelijk is gebleven is dat het theater wordt gerund door vrijwilligers. Tientallen zijn er nodig om alles in goede banen te leiden. Lampe: "Het is nog wel eens lastig om alles rond te krijgen. Dat komt door de vakanties. Die vallen precies samen met ons theaterseizoen."

Mannenkoren

Het seizoen opent op zaterdag 9 juni met een optreden van drie mannenkoren uit Ommen, Vroomshoop en Hoogeveen. Op 21 en 22 juni treedt de Edwin Evers Band op. Andere namen die dit seizoen voorbij komen zijn Dawn Brothers, de clowns Bob en Bella, Her Majesty en Hakim. Voor de jeugd is er op 27 en 28 juli het festival Into the Wild, dat opent met een Pink Floyd coverband. Het optreden van Tim Knol was vorig jaar zo'n succes dat hij nu opnieuw is gevraagd. De liedjeszanger speelt op 11 augustus in het Bostheater. De sluiting van het seizoen is op zaterdag 15 september. Dan wordt de documentaire "De Wilde Stad" vertoond. Door de ogen van kater Abatu wordt het dierenleven in de stad belicht.