Kampeerders slaan zich in Vechtdal door sneeuwbuien heen: ‘Sommigen zwemmen zelfs in het openluchtbad’

VIDEO Corona­proof stemmen in Hardenberg: vouwen kun je leren

15 maart Wie vandaag, morgen of woensdag naar de stembus wil, kan niet zomaar het stemlokaal binnenwandelen. Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden strenge maatregelen. Onze verslaggever nam alvast een kijkje in het stemlokaal in het gemeentehuis van Hardenberg, dat vanmorgen vanaf half acht is geopend voor kiezers. Dit zijn de tips & tricks voor coronaproof stemmen.