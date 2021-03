Kasteel Eerde extra bij de tijd: na klok ook zonnewijzer opgelapt

Lokale Partij Ommen heeft schoon genoeg van knipperen­de lichten op straat

16 maart Lokale Partij Ommen wil de problemen met openbare verlichting in de gemeente in kaart brengen, en aankaarten bij het college van burgemeester en wethouders. ,,Er zijn veel klachten, op- en aanmerkingen over de straatverlichting in de gemeente, ook in het buitengebied’’, vertelt LPO-raadslid Gerard Hemmink.